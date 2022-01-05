Английский защитник "матрасников" находится в шаге от подписания контракта с "сороками".
Киран Триппьер, Getty Images
05 января 2022, 16:20
Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер в ближайшее время станет игроком Ньюкасла, сообщает журналист Sky Sports Кейт Дауни в своем твиттере.
По информации источника, 31-летний англичанин прилетел на тренировочную базу Ньюкасла на частном самолете из Мадрида для прохождения медосмотра.
Сумма трансфера составит 12 млн евро + различные бонусы за персональные достижения футболиста. Соглашение с "сороками" будет рассчитано на 2,5 года.
В нынешнем сезоне Триппьер провел 18 поединков, в которых результативными действиями не отмечался.
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