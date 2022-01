Защитник мадридского Атлетико Киран Триппьер в ближайшее время станет игроком Ньюкасла, сообщает журналист Sky Sports Кейт Дауни в своем твиттере.

По информации источника, 31-летний англичанин прилетел на тренировочную базу Ньюкасла на частном самолете из Мадрида для прохождения медосмотра.

Сумма трансфера составит 12 млн евро + различные бонусы за персональные достижения футболиста. Соглашение с "сороками" будет рассчитано на 2,5 года.

