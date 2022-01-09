Англия

Немецкий специалист прокомментировал успех команды.

Главный тренер Челси Томас Тухель поделился своим мнением о победе над Честерфилдом (5:1) в матче Кубка Англии.

"Я доволен отношением команды к делу и тем, как мы провели стартовый отрезок матча. Мы сильно начали и решили судьбу матча еще в дебюте. Именно это нам было нужно.

При счете 5:0 мы произвели ряд перестановок, в том числе на важных позициях, и дали возможность получить ценную игровую практику тем, кому ее в последнее время не хватает. Поэтому в последние 20 минут я хотел бы видеть чуть больше шансов и более эффективную игру в завершающей стадии, но главное – мы сделали свою работу.

Нам предстоит череда непростых матчей. Безусловно, в игре против команды АПЛ и представителя пятого дивизиона уровень интенсивности будет разным. Нам было важно дать одним отдых, а другим – игровую практику, чтобы обеспечить наилучшую возможную форму команды к предстоящему отрезку сезона.

Посмотрим, как все будет складываться. Сейчас нам приходится постоянно адаптироваться, поскольку ситуация может измениться в любой день. Все зависит от результатов тестов, и именно от этого нам необходимо отталкиваться", – рассказал Тухель в комментарии официальному сайту клуба.

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