Англия

Football.ua собрал мнение прессы и общественности о первой игре украинского защитника в Эвертоне.

Больше чем трансфера украинского флангового защитника Виталия Миколенко в английский Эвертон фанаты ожидали только момента его дебюта за новый клуб.

Рафаэль Бенитес предоставил в распоряжение новичку своей команды весь гостевой поединок против Халл Сити в 1/32 финала Кубка Англии, в котором командам пришлось выяснять отношения даже в овертаймах.

"Ириски" по итогу дожали оппонентов (3:2), а Миколенко принял участие в нескольких ключевых эпизодах данной игры, оставив неоднозначное впечатление у болельщиков и экспертов из сферы медиа.

Халл Сити — Эвертон 2:3. Обзор матча



Liverpool Echo

"Одним из положительных моментов субботнего вечера для Эвертона является то, что свежий трансфер провел свой первый матч за клуб. Миколенко попал в состав, как только для этого подвернулась неплохая возможность, хотя проработал со своими товарищами лишь несколько дней.

Это была неплохая игра для футболиста сборной Украины, несмотря на то, что он использовался в качестве левого флангового защитника, а не на его более привычной позиции левого защитника.

Изюминкой его выступления, безусловно, стал важный блок на линии ворот в первом тайме, когда счет на тот момент был 2:1.

Ясно только то, что ему потребуется время, чтобы адаптироваться к новому окружению. Он все еще молодой игрок, и он переезжает в новую страну и новую систему с Эвертоном. Бенитес прав, пытаясь ослабить давление на новичка любым возможным способом.

Возможно, он бы и не хотел использовать его все 120 минут игры, но это был важный шаг для Миколенко. Надеемся, что он сможет сделать и другие в ближайшие недели или месяцы. Сейчас еще не время делать какие-то выводы", — считает главный региональный ресурс Ливерпуля.

The Mighty Blues

"Украинский левый защитник дебютировал в этой игре. Мы бы поставили ему 7 из 10 баллов за его выступление, что кому-то может показаться достаточно щедрым. Если быть честным, то старт поединка ему не удался. В выборе позиции, поначалу, он допускал серьезные ошибки.

Однако, будем честны, весь Эвертон в первые 10-15 минут не мог найти себя на футбольном поле. Игра в обороне была настоящим разочарованием в эти минуты.

Итак, молодой парень приходит в неизвестный чемпионат, выходит против соперников, которые всегда доставляли серьезные проблемы любой команде на своем поле, команда пропускает гол уже на первых минутах. В том числе, и по причине его вины.

Однако, чем больше времени Виталий находился на поле, тем больше становился уверенным в своих действиях. Было несколько хороших диагональных передач в его исполнении.

В целом, для дебютного матча, это был хорошее выступление. Провести 120 минут спустя пару дней в коллективе — безумие, но без тренировок в течение нескольких недель Миколенко справился с этой задачей", — поделился соображениями об игре украинца фанатский ресурс Эвертона.

Комментарии пользователей Twitter:

"Я просто отправляю в бан всех тех, кто критикует Миколенко. Все они несут плохую энергетику в Twitter, и будут использовать что угодно, чтобы доказать самим себе, что они смогли бы хоть как-то управлять футбольным клубом", — сказал @DidcotSkelly.

"Я вижу, что Миколенко уже успели записать в разряд каких-то д*******в. Дайте парню из гораздо более медленной и менее физически выносливой лиги шанс. Что я увидел в нем, так это то, что он просто продолжал работать на команду", — выступил в защиту украинца @irishevertonian.

"Если вы один из тех дураков, которые критикуют Миколенко, пожалуйста, отпишитесь на меня и вернитесь к своей глупой игрушке FIFA и оставьте футбол людям, которые могут что-то знать об этой игре. Кстати, если вы такие эксперты, когда вы успели получили свои тренерские лицензии УЕФА?", — негодовал @CrazyCraven01.

"Вижу, как люди жалуются, что Миколенко не выглядел достаточно хорошо в своем первом матче. Я бы утверждал, что, несмотря на то, что он пробыл в клубе неделю, он все равно выглядел одним из наших лучших защитников. Трудно выглядеть потрясающе в этой роли, когда три твоих партнера в центре просто ужасны", — считает фанат Эвертона @Nick76331412.

"Мне понравилось, как Бенитес смотрел на него во время паузы в дополнительное время и проверял с ним все хорошо. Он кивнул: "Да!". Это желание играть и сражаться за клуб подкупает. Эвертон требует от каждого игрока немного времени", — высказался @DCM33498025.

"Миколенко — лютая х**нь, но я уже люблю его", — коротко описал все чувства фанатов Эвертона от первой и до последней минуты поединка @_adamefc_.

Отметим, что по завершении поединка своим мнением об игре Виталия поделился и главный тренер "ирисок" Рафаэль Бенитес, а ведущие статистические порталы высоко оценили действия украинского футболиста.