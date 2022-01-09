Англия

Украинец стал худшим в составе своей команды.

Защитник Виталий Миколенко дебютировал в составе Эвертона в матче с Халл Сити (3:2) в третьем раунде Кубка Англии.

Украинец вышел в стартовом составе "ирисок" и провел на поле весь поединок.

По данным портала InStat Index, Миколенко стал худшим игроком в составе Эвертона с индексом 204. Лишь защитник Халла Ди'Шон Бернард (203) получил худшую оценку в матче.

Миколенко совершил 98 технико-тактических действий с успешностью 72%. Украинец отдал 60 передач с точностью 73%, совершил 5 потерь и 2 фола, нанес один удар по воротам и не создал ни одного голевого момента.

При этом защитник совершил больше всех перехватов (12), выиграл 7 из 16 единоборств, а также чаще остальных вступал в отбор (10/4).

Ранее сообщалось, что Миколенко получил наивысшую оценку в Эвертоне по версии SofaScore.