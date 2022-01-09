Англия

Наставник Арсенала прокомментировал поражение своей команды в матче Кубка Англии.

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Арсенал неожиданно вылетел от Ноттингема Форест.

Главный тренер "канониров" Микель Артета поделился мыслями о неудачном поединке в исполнении своей команды.

"Мы не забили, соперник забил — поэтому мы проиграли. Мы сыграли плохо, нам нужно принести извинения болельщикам.

Я не хочу искать оправданий, мы действительно сыграли неудачно. У нас ничего не получалось. Арсенал показал недостаточный уровень для победы. Это командная проблема, над которой нам предстоит работать", — приводит слова наставника BBC.

Следующий поединок Арсенал проведет в рамках АПЛ против Тоттенхэма в воскресение, 16 января в 18:30 по киевскому времени.