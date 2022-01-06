Забивной форвард может сменить Серию А на АПЛ.
Душан Влахович, Getty Images
06 января 2022, 21:11
Нападающий Фиорентины Душан Влахович может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.
По информации источника, в услугах 21-летнего серба заинтересован Ньюкасл, который готов приобрести футболиста за требуемые 70 миллионов евро.
Однако отмечается, что несмотря на то, что "фиалки" готовы отпустить форварда, он не горит большим желанием выступать в составе "сорок" и ждет более выгодных предложений.
В нынешнем сезоне Влахович провел 22 поединка, в которых забил 18 голов и отдал три ассиста.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.