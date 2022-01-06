Италия

Забивной форвард может сменить Серию А на АПЛ.

Нападающий Фиорентины Душан Влахович может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает журналист Танкреди Палмери в своем твиттере.

По информации источника, в услугах 21-летнего серба заинтересован Ньюкасл, который готов приобрести футболиста за требуемые 70 миллионов евро.

Однако отмечается, что несмотря на то, что "фиалки" готовы отпустить форварда, он не горит большим желанием выступать в составе "сорок" и ждет более выгодных предложений.

В нынешнем сезоне Влахович провел 22 поединка, в которых забил 18 голов и отдал три ассиста.

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