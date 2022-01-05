"Сороки" попытаются подписать бразильского защитника.
Диего Карлос, getty images
05 января 2022, 01:04
Ньюкасл продолжает активную работу на трансферном рынке с целью усиления в ближайшее зимнее окно.
Как сообщает издание The Telegraph, английский клуб попытается оформить переход защитника Севильи Диего Карлоса.
В текущем сезоне Диего Карлос отыграл 25 поединков на клубном уровне, в которых отметился двумя забитыми голами.
Напомним, что ранее Ньюкасл пришел к договоренности с Атлетико по трансферу другого защитника — Кирана Триппьера.