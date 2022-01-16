Англия

"Волки" согласовали детали перехода молодого португальца.

Нападающий Эшторила Чикиньо близок к переходу в Вулверхэмптон, сообщает портал The Athletic.

Вулверхэмптон согласовал детали сотрудничества с молодым португальцем и должен завершить его переход в ближайшие дни. Сумма трансфера составит около 3 миллионов фунтов.

Чикиньо присоединился к Эшторилу из академии лиссабонского Спортинга в 2019 году. В текущем сезоне 21-летний игрок провел 20 поединков в футболке "канареек", отличившись четырьмя голами и шестью ассистами.

Ранее сообщалось, что Вулверхэмптон подписал полузащитника сборной Японии Хайяо Кавабе.