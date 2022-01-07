Португальский специалист рассказал, как отказался работать в Милане.
Жозе Моуриньо, Getty Images
07 января 2022, 08:41
Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо признался, что мог возглавить Милан три года назад.
"Мне предлагали возглавить Милан три года назад. Я думал об этом три дня, но сейчас я счастлив, что принял решение отказаться.
Я профессионал, но все же эмоциям место есть. Я увлечен Ромой и отдам все ради этого клуба", — приводит слова Моуриньо Football-Italia.
Также отметим, что болельщики "россонери" освистали португальского специалиста в начале матча с Ромой (1:3), поэтому Моуриньо не жалеет о своем выборе.
"Глядя на то, что произошло сегодня, я вдвойне рад своему решению", — добавил Моуриньо.
На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Милан — Рома.