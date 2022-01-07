Италия

Португальский специалист рассказал, как отказался работать в Милане.

Главный тренер Ромы Жозе Моуриньо признался, что мог возглавить Милан три года назад.

"Мне предлагали возглавить Милан три года назад. Я думал об этом три дня, но сейчас я счастлив, что принял решение отказаться.

Я профессионал, но все же эмоциям место есть. Я увлечен Ромой и отдам все ради этого клуба", — приводит слова Моуриньо Football-Italia.

Также отметим, что болельщики "россонери" освистали португальского специалиста в начале матча с Ромой (1:3), поэтому Моуриньо не жалеет о своем выборе.

"Глядя на то, что произошло сегодня, я вдвойне рад своему решению", — добавил Моуриньо.

На Football.ua доступен для просмотра видеообзор матча Милан — Рома.