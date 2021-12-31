Италия

С 1 января вступает в силу новое постановление правительства Италии.

Итальянское правительство в январе 2022 года вводит в действие постановление, согласно которому на спортивные и прочие культурно-массовые мероприятия будут допускаться только люди с "зеленым" анти-ковидным сертификатом.

Чтобы получить его, надо либо пройти полную вакцинацию, либо переболеть (освобождает от вакцинации на 105 дней).

Это значит, что главный тренер Ромы Жозе Моуриньо не сможет руководить своей командой непосредственно на стадионе, поскольку не болел и не вакцинировался — сообщает Sport Mediaset.

Юристы Ромы уже работают над тем, чтобы придумать для несговорчивого португальца какую-то лазейку.

Ближайший матч Рома должна провести 6 января против Милана на выезде.