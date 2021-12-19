Италия

"Нерадзурри" пока что не готовы принять требования хорватского полузащитника.

Интер работает над подписанием нового соглашения с Иваном Перишичем, но пока что не может договориться о финансовой стороне сделки.

Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, хорватский полузащитник просит контракт на три года с окладом в пять миллионов евро, тогда как клуб готов предложить двухлетнюю сделку с четырьмя миллионами евро в год.

В текущем сезоне Иван Перишич отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами.

Напомним, что хорватский футболист также рассматривает вариант с переходом в чемпионат Англии — в стан Тоттенхэма.