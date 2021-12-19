"Нерадзурри" пока что не готовы принять требования хорватского полузащитника.
Иван Перишич, getty images
19 декабря 2021, 10:59
Интер работает над подписанием нового соглашения с Иваном Перишичем, но пока что не может договориться о финансовой стороне сделки.
Как сообщает авторитетный журналист Николо Скира, хорватский полузащитник просит контракт на три года с окладом в пять миллионов евро, тогда как клуб готов предложить двухлетнюю сделку с четырьмя миллионами евро в год.
В текущем сезоне Иван Перишич отметился четырьмя забитыми голами и двумя результативными передачами.
Напомним, что хорватский футболист также рассматривает вариант с переходом в чемпионат Англии — в стан Тоттенхэма.