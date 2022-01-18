Англия

Французский нападающий не желает выступать за "сорок".

Александр Ляказетт собирается покинуть Арсенал в ближайшее время, но тщательно подойдет к выбору новой команды.

Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, французский футболист отклонил щедрое предложение Ньюкасла.

Несмотря на отличные финансовые условия, Александр Ляказетт не собирается принимать участие в борьбе за выживание.

Напомним, что французский нападающий хочет длительный контракт — предложение Арсенала его не устраивает.