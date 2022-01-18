Французский нападающий не желает выступать за "сорок".
Александр Ляказетт, getty images
18 января 2022, 16:29
Александр Ляказетт собирается покинуть Арсенал в ближайшее время, но тщательно подойдет к выбору новой команды.
Как сообщает издание TuttoMercatoWeb, французский футболист отклонил щедрое предложение Ньюкасла.
Несмотря на отличные финансовые условия, Александр Ляказетт не собирается принимать участие в борьбе за выживание.
Напомним, что французский нападающий хочет длительный контракт — предложение Арсенала его не устраивает.