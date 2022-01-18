Англия

Наставник Манчестер Юнайтед заявил о примирении с форвардом своей команды.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник прокомментировал недавний конфликт с форвардом команды Антони Мартиалем, в котором по словам немецкого наставника произошло недопонимание сторон.

Специалист заявил о том, что они нашли точки соприкосновения между собой.

"В воскресение у нас был приватный разговор с Антони относительно того, что произошло. Сейчас этот вопрос решен, мы все уладили.

Мартиаль не тренировался на протяжении двух дней, но завтра должен приступить к занятиям. По итогам тренировки я приму решение, попадет ли он в состав на матч с Брентфордом", — приводит слова Рангника Sky Sports.

Напомним, что ранее Рангник обвинил Мартиаля в нежелании лететь на игру с Астон Виллой, что вскоре опроверг сам француз.

После этого немец принял решение о примирении с форвардом и смог его убедить в том, что журналисты неверно передали его слова.

Матч с Брентфордом состоится в среду, 19 января в 22:00 по киевскому времени.