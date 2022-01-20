Англия

Стали известны стартовые составы команд для ответного поединка полуфинала Кубка Английской лиги, в котором сыграют лондонский Арсенал и Ливерпуль.

В ответном поединке полуфинала Кубка Английской лиги лондонский Арсенал на Эмирейтс будет принимать Ливерпуль, на фоне ничьей в первой части дуэли (0:0).

Микель Артеты, после игры недельной давности, выпустил на поле с первых минут Томиясу на правый фланг обороны, в то время как Эдегор отправился в опоную зону, а Смит-Роу вышел на позицию центрального атакующего полузащитника.

Юрген Клопп, в свою очередь, предпочел увидеть в рамке ворот Келлехера, Джонс сыграет в полузащите, а Гордон дополнил линию атаки.

Арсенал: Рамсдейл — Томиясу, Уайт, Габриэль, Тирни — Локонга, Эдегор — Сака, Смит-Роу, Мартинелли — Ляказетт.

Запасные: Хайн, Холдинг, Алебиосу, Тавареш, Партей, Патино, Салах-Эддин, Нкетиа, Биерит.



Ливерпуль: Келлехер — Александер-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Джонс — Гордон, Фирмино, Жота.

Запасные: Алиссон, Адриан, Конате, Гомес, Окслейд-Чемберлен, Милнер, Цимикас, Уильямс, Минамино, Мортон.



Матч Арсенал — Ливерпуль начнется в 21:45 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.