Англия

Немецкий специалист прокомментировал инцидент во время поединка АПЛ.

В рамках перенесенного 17-го тура Английской Премьер-Лиги Манчестер Юнайтед обыграл в гостях Брентфорд (1:3).

Главный тренер "манкунианцев" Ральф Рангник прокомментировал свое решение заменить Криштиану Роналду, который выразил крайнее недовольство таким решением наставника по ходу матча.

"Я понимаю, что футболисты-бомбардиры хотят играть всегда. Даже не ожидал, что он мне бросится на шею в объятия. У меня нет с ним проблем. Криштиану не играл полторы недели из-за травмы, у меня на скамейке сидят Рашфорд и Мартиаль, так что я не вижу проблемы. Не отказался бы от этого решения вновь.

То, что Роналду не играл против Астон Виллы — наше совместное решение. С Брентфордом он был готов сыграть, поэтому вышел в старте. За шесть недель в Манчестер Юнайтед у меня не было с ним проблем.

Так или иначе, но победа команды — самое главное", — приводит слова немецкого наставника The Athletic.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Брентфорд — Манчестер Юнайтед.