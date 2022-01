Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор, который практически всю свою клубную карьеру провел в родной для себя Астон Вилле, отреагировал на слухи, которые связывают нынешнего полузащитника бирмингемцев Джона Макгинна с возможным переходом в Манчестер Юнайтед предстоящим летом.

"Джон Макгинн должен остаться в Астон Вилле и никогда не думать о переходе в Манчестер Юнайтед. Я считаю, что летом будет лучше подписать контракт с Астон Виллой, учитывая амбиции клуба, а не переходить в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед разваливается, а Астон Вилла сейчас на подъеме.

Кто вообще будет главным тренером Манчестер Юнайтед? Посмотрите на футболистов, у которых истекает срок действия контракта с МЮ. В данный момент игроки хотят бежать из Манчестер Юнайтед. Сейчас такое время, что футболисты хотят присоединиться к Астон Вилле. Посмотрите на Коутиньо. Это праймовый игрок", — заявил Агбонлахор в интервью talkSPORT.

