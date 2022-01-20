По мнению бывшего форварда бирмингемцев, МЮ сейчас "разваливается", а Астон Вилла — "на подъеме".
Габриэль Агбонлахор, Getty Images
20 января 2022, 17:20
Бывший нападающий сборной Англии Габриэль Агбонлахор, который практически всю свою клубную карьеру провел в родной для себя Астон Вилле, отреагировал на слухи, которые связывают нынешнего полузащитника бирмингемцев Джона Макгинна с возможным переходом в Манчестер Юнайтед предстоящим летом.
"Джон Макгинн должен остаться в Астон Вилле и никогда не думать о переходе в Манчестер Юнайтед. Я считаю, что летом будет лучше подписать контракт с Астон Виллой, учитывая амбиции клуба, а не переходить в Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед разваливается, а Астон Вилла сейчас на подъеме.
Кто вообще будет главным тренером Манчестер Юнайтед? Посмотрите на футболистов, у которых истекает срок действия контракта с МЮ. В данный момент игроки хотят бежать из Манчестер Юнайтед. Сейчас такое время, что футболисты хотят присоединиться к Астон Вилле. Посмотрите на Коутиньо. Это праймовый игрок", — заявил Агбонлахор в интервью talkSPORT.
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