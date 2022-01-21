Англия

Экс-нападающий Зари переберется в Англию.

Новым клубом Аллахьяра Сайядманеша станет Халл Сити — утверждает журналист Ахмет Эрканлар.

Иранец выступал в Заре на правах аренды из Фенербахче и после завершения осенней части сезона-2021/22 покинул Украину.

Контракт Сайядманеша с Фенербахче был рассчитан до 2024 года, однако, по неподтвержденным данным, аутсайдер Чемпионшипа выкупил иранца за 9 миллионов евро.

Стоит отметить, что новый владелец Халл Сити, турецкий медиамагнат Аджун Илиджали, является поклонником Фенербахче.

20-летний Сайядманеш провел 4 матча за национальную сборную Ирана (1 гол) и выступал за Эстиглал (18 матчей во всех турнирах, 2 гола), Фенербахче (3, 0), Истанбулспор (11, 1) и Зарю (50, 15).