Португалец почувствовал дискомфорт в шее.
Криштиану Роналду. Getty images
21 января 2022, 19:22
Вингер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может пропустить поединок АПЛ против Вест Хэма.
По ходу матча против Брентфорда, который МЮ сумел выиграть со счетом 3:1, у португальца возникли проблемы с шеей.
"Участие Криштиану Роналду в матче против Вест Хэма под вопросом, потому что у него есть проблемы с шеей.
Вчера он проходил курс лечения на протяжении нескольких часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует", — сказал главный тренер клуба Ральф Рангник.
Отметим, что поединок Манчестер Юнайтед — Вест Хэм состоится 22 января и начнется в 18:00 по киевскому времени.
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