Англия

Португалец почувствовал дискомфорт в шее.

Вингер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду может пропустить поединок АПЛ против Вест Хэма.

По ходу матча против Брентфорда, который МЮ сумел выиграть со счетом 3:1, у португальца возникли проблемы с шеей.

"Участие Криштиану Роналду в матче против Вест Хэма под вопросом, потому что у него есть проблемы с шеей.

Вчера он проходил курс лечения на протяжении нескольких часов, и сегодня нам нужно понять, как он себя чувствует", — сказал главный тренер клуба Ральф Рангник.

Отметим, что поединок Манчестер Юнайтед — Вест Хэм состоится 22 января и начнется в 18:00 по киевскому времени.

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