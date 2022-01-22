Англия

Наставник Манчестер Юнайтед прокомментировал поведение португальского футболиста в матче против Брентфорда.

Манчестер Юнайтед посреди текущей недели проводил гостевое противостояние против Брентфорда в рамках перенесенного поединка 17-го тура английской Премьер-лиги, которое запомнилось не только победой "Красных дьяволов" (3:1), но и скандальной реакцией их нападающего Криштиану Роналду на 71-й минуте матча.

Брентфорд — Манчестер Юнайтед 1:3 Видео голов и обзор матча

Эпизод не мог остаться в стороне от внимания одного из его непосредственных виновников — и. о. главного тренера Ральфа Рангника, который и принял решение о замене португальского игрока.

"Я не собираюсь винить Криштиану за его поведение. Очевидно, что любой наставник хотел бы, чтобы подобные игровые моменты сопровождались менее эмоциональной реакцией. Тем более, на глазах у всего мира. Я не думаю, что подобное пошло на пользу кому-либо: ни ему, ни его товарищам по команде.

Это все — чистые эмоции. Футбол в целом такой, эмоциональный, вид спорта, поэтому я не принял эту реакцию на свой счет. Не считаю, что это было броском вызова в мою сторону.

Подобное было и при сэре Алексе Фергюсоне, если помните. Реакция была в чем-то похожей, поэтому это только показывает, что произошедшее ничего общего с фигурой конкретного наставника не имеет. Дело в личных амбициях игрока и желании оставаться на футбольном поле.

Однако, футбол — командный вид спорта, поэтому для нас куда важнее, чтобы мы получали максимальную отдачу от каждого футболиста в каждой игре. Каждый менеджер хотел бы, чтобы так оно и происходило. Я не из тех, кто говорит, что все было идеально просчитано заранее, и что я на что-то надеялся, когда принимал то или иное решение", — подытожил немецкий наставник.

Напомним, что ближайший матч Манчестер Юнайтед пройдет уже 22 января, против Вест Хэма на Олд Траффорд. Начало в 17:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры, а подготовиться к ней вы можете с помощью нашего специального материала.