Англия

Хавбек Арсенала прокомментировал свои регулярные удаления с поля и желтые карточки.

Полузащитник лондонского Арсенала и сборной Швейцарии Гранит Джака высказался о своем стиле игры, который не всегда позволяет ему уходить с поле без карточки.

Футболист считает, что ему не стоит меняться из-за большого количества удалений.

"В этих удалениях весь я. Иногда меня спрашивают, оправданно ли я рискую, но я всегда буду так делать. Важно совершенствоваться, чтобы в следующий раз отбирать мяч чисто.

Сначала меня спросят почему я не остановил соперника, а затем спросят зачем я получил красную карточку. Так не делается. В игре у тебя всего доли секунды на принятие решения, которое может оказаться неверным. Да, иногда я могу ошибиться, но я всегда нахожу в себе силы признаться в ошибке.

Арбитры тоже люди, все мы можем совершать ошибки. В замеленном повторе им кажется, что я совершил что-то ужасное, хотя фактически фол не тянул на красную. Такое тоже бывает", — приводит слова Джаки Sky Sports.

В текущем сезоне Джака провел 13 поединков за Арсенал во всех турнирах, в которых сумел отличиться одной голевой передачей. Кроме того, в пассиве у швейцарца четыре предупреждения, а также две красные карточки.