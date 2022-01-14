Швейцарец прокомментировал удаление в кубковом матче.
Гранит Джака, Getty Images
14 января 2022, 10:36
Полузащитник Арсенала Гранит Джака извинился за красную карточку в матче с Ливерпулем (0:0) в полуфинале Кубка английской лиги.
Швейцарский хавбек заработал удаление на 24-й минуте поединка, оставив свою команду в меньшинстве.
"Я хочу попросить прощения перед всеми. Я очень горжусь своей командой и тем духом, который они сегодня показали, чтобы сохранить ворота сухими", – написал Джака на своей странице в Instagram.
Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Ливерпулем и Арсеналом.