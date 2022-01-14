Англия

Швейцарец прокомментировал удаление в кубковом матче.

Полузащитник Арсенала Гранит Джака извинился за красную карточку в матче с Ливерпулем (0:0) в полуфинале Кубка английской лиги.

Швейцарский хавбек заработал удаление на 24-й минуте поединка, оставив свою команду в меньшинстве.

"Я хочу попросить прощения перед всеми. Я очень горжусь своей командой и тем духом, который они сегодня показали, чтобы сохранить ворота сухими", – написал Джака на своей странице в Instagram.

Предлагаем вашему вниманию обзор матча между Ливерпулем и Арсеналом.