Английский менеджер рассказал о планах лондонского клуба.
Дэвид Мойес, Getty Images
23 января 2022, 10:32
Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес признался, что хотел бы заполучить нового форварда до закрытия зимнего трансферного ока.
"В идеальном мире мы бы подписали нападающего, которого пытаемся найти уже в течение двух лет. Мы вели переговоры по нескольким игрокам, но не могли договориться или они были слишком дорогими", – приводит слова Мойеса портал goal.com.
На данный момент "молотобойцы" занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков после 23 туров.
Ранее сообщалось, что Вест Хэм намерен продать Ярмоленко в зимнее трансферное.