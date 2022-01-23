Англия

Английский менеджер рассказал о планах лондонского клуба.

Главный тренер Вест Хэма Дэвид Мойес признался, что хотел бы заполучить нового форварда до закрытия зимнего трансферного ока.

"В идеальном мире мы бы подписали нападающего, которого пытаемся найти уже в течение двух лет. Мы вели переговоры по нескольким игрокам, но не могли договориться или они были слишком дорогими", – приводит слова Мойеса портал goal.com.

На данный момент "молотобойцы" занимают 5-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 37 очков после 23 туров.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм намерен продать Ярмоленко в зимнее трансферное.