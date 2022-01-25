Англия

В номинацию от BBC попали 10 футболистов.

BBC запустила голосование за звание лучшего футболиста из Африки в истории английской Премьер-лиги.

В данной номинации было зарегистрировано 10 бывших и действующих африканских игроков клубов АПЛ.

За почетное звание будут бороться Эммануэль Адебайор (Того, Арсенал, Манчестер Сити, Тоттенхэм, Кристал Пэлас), Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон, Арсенал), Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар, Челси), Майкл Эссьен (Гана, Челси), Нванкво Кану (Нигерия, Арсенал, Вест Бромвич, Портсмут), Рияд Марез (Алжир, Лестер, Манчестер Сити), Садио Мане (Сенегал, Саутгемптон, Ливерпуль), Джей-Джей Окоча (Нигерия, Болтон, Халл), Мохамед Салах (Египет, Челси, Ливерпуль), Яя Туре (Кот-д′Ивуар, Манчестер Сити).

Каждый, кто желает проголосовать, может выбрать тройку лучших африканских футболистов в истории АПЛ. Проголосовать можно здесь.

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