Англия

Итальянский наставник не сумел показать достойный результат в английском коллективе.

Главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери находится в шаге от увольнения из Уотфорда.

Боссы клуба недовольны положением дел в команде, которая находится в зоне вылета после двадцати сыгранных туров, сообщает The Telegraph.

Руководство "шершней" рассматривает вариант с увольнением Раньери, чтобы предотвратить падение команды в Чемпионшип.

Отметим, что последнюю победу в АПЛ Уотфорд одержал еще двадцатого ноября над Манчестер Юнайтед.

Ранее Раньери высказался о текущих результатах своей команды.