Итальянский наставник не сумел показать достойный результат в английском коллективе.
клаудио раньери, getty images
22 января 2022, 15:00
Главный тренер Уотфорда Клаудио Раньери находится в шаге от увольнения из Уотфорда.
Боссы клуба недовольны положением дел в команде, которая находится в зоне вылета после двадцати сыгранных туров, сообщает The Telegraph.
Руководство "шершней" рассматривает вариант с увольнением Раньери, чтобы предотвратить падение команды в Чемпионшип.
Отметим, что последнюю победу в АПЛ Уотфорд одержал еще двадцатого ноября над Манчестер Юнайтед.
Ранее Раньери высказался о текущих результатах своей команды.