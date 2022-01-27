Англия

Английский клуб хочет побороться за форварда Ювентуса.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Gazzetta dello Sport.

Контракт Дибалы с Ювентусом подходит к концу и летом он может получить статус свободного агента. "Горожане" попытаются подписать аргентинского форварда и готовы предложить ему контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро за сезон.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 23 поединка в футболке "бьянконери", забив 11 голов и совершив 4 ассиста.

Ранее сообщалось, что интерес к Дибале также проявляет Ливерпуль.