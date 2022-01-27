Английский клуб хочет побороться за форварда Ювентуса.
Пауло Дибала, Getty Images
27 января 2022, 11:57
Нападающий Ювентуса Пауло Дибала попал в сферу интересов Манчестер Сити, сообщает издание Gazzetta dello Sport.
Контракт Дибалы с Ювентусом подходит к концу и летом он может получить статус свободного агента. "Горожане" попытаются подписать аргентинского форварда и готовы предложить ему контракт с зарплатой в размере 10 миллионов евро за сезон.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел 23 поединка в футболке "бьянконери", забив 11 голов и совершив 4 ассиста.
Ранее сообщалось, что интерес к Дибале также проявляет Ливерпуль.