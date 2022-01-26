Англия

Нападающий может попробовать свои силы в Англии.

Нападающий туринского Ювентуса Пауло Дибала по-прежнему не подписал новый контракт со своим клубом, что открывает возможности для других команд попытаться переманить аргентинца в свой стан.

Так, с футболистом уже контактировал Ливерпуль, который не против был бы видеть в своих рядах Дибалу, сообщает Tuttomercatoweb.

Англичане намерены уже на этой неделе провести переговоры с представителями форварда, чтобы попытаться отговорить его от дальнейших переговоров со "старой синьорой" о новом соглашении.

Отметим, что сам Дибала заявил, что новый раунд переговоров состоится в феврале.

Кроме того, в услугах аргентинца заинтересован миланский Интер.