Англия

Луиса Диаса оценили в 40 миллионов чистыми плюс 25 миллионов бонусов.

Ливерпуль практически договорился с Порту о трансфере Луиса Диаса — утверждает журналист Фабрицио Романо.

Вингер сейчас находится в Южной Америке в расположении национальной сборной Колумбии, куда вылетает делегация Ливерпуля, чтобы провести медицинское обследование и подписать контракт с футболистом.

Порту получит от Ливерпуля 49 миллионов евро чистыми и еще 25 миллионов сможет заработать в виде бонусов.

25-летний Диас провел 31 матч в составе национальной сборной Колумбии (7 голов) и выступал за Барранкилью (42 матча во всех турнирах, 3 гола), Атлетико Хуниор (108, 20) и Порту (125, 41).