Англия

Экс-наставник Челси может вернуться к тренерской работе.

Бывший наставник лондонского Челси Фрэнк Лампард может вернуться к тренерской работе в АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, боссы "ирисок" остались довольны прошедшим собеседованием и предложили англичанину работу. Отмечается, что решающее слово было за владельцем клуба Фархадом Мошири, который был впечатлен планом развития от англичанина.

Ожидается, что в случае положительного ответа от Лампарда, то наставник приступит к работе немедленно и будет готовить команду к матчу с Брентфордом в рамках Кубка Англии.

Ранее Лампард отказался возглавлять Норвич, который в итоге принял Дин Смит.