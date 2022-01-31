Англия

Супер-талантливый форвард все-таки может переехать в Англию.

Юго Экитике — 19-летний нападающий французского Реймса, которому выдаются огромные кредиты успешного развития карьеры уже в ближайшем будущем.

Форвард в текущем сезоне за 20 сыгранных поединков (1054 минут) успел оформить восемь голов и четыре голевые передачи, чем только подогрел интерес к своей персоне.

Однако, представители Лиги 1 не особо спешат идти на контакт с желающими приобрести их футболиста коллективами, поэтому, в частности, было отвергнуто первое предложение о трансфере от английского Ньюкасла.

"Сороки" были вынуждены отступить в переговорном процессе на некоторое время, однако в последний день зимнего трансферного окна резко подняли степень интереса к юному Экитике.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, Ньюкасл сейчас старается дожать Реймс в вопросе о переходе французского исполнителя с камерунскими корнями, а сотрудник Sky Sports Кейт Дауни располагает информацией о том, что утром в штаб английского клуба поступило письмо с одобрением сделки.

25 млн евро + процент с будущей возможной продажи — предложение клуба из АПЛ.