Сербский форвард "сливочных" может перебраться в АПЛ.
Лука Йович (справа), Getty Images
31 января 2022, 16:51
Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Эвертона. Об этом сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство английского клуба намерено арендовать 24-летнего серба в последние часы трансферного окна.
В нынешнем сезоне Йович провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.
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