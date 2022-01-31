Англия

Сербский форвард "сливочных" может перебраться в АПЛ.

Нападающий мадридского Реала Лука Йович попал в сферу интересов Эвертона. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство английского клуба намерено арендовать 24-летнего серба в последние часы трансферного окна.

В нынешнем сезоне Йович провел 15 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.