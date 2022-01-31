Каталонский клуб не смог договориться с Арсеналом о распределении зарплаты игрока.
Пьер-Эмерик Обамеянг, Getty Images
31 января 2022, 18:18
Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг не сможет перейти в Барселону. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, переговоры клубов по аренде 32-летнего габонца не увенчались успехом из-за зарплаты футболиста.
Таким образом, Обамеянг может возвращаться в Лондон после своей семейной поездки в Барселону.
В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что руководство Арсенала недовольно, что Обамеянг прибыл в Барселону до согласования сделки.