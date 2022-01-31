Англия

Каталонский клуб не смог договориться с Арсеналом о распределении зарплаты игрока.

Нападающий Арсенала Пьер-Эмерик Обамеянг не сможет перейти в Барселону. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, переговоры клубов по аренде 32-летнего габонца не увенчались успехом из-за зарплаты футболиста.

Таким образом, Обамеянг может возвращаться в Лондон после своей семейной поездки в Барселону.

В нынешнем сезоне Пьер-Эмерик провел 15 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что руководство Арсенала недовольно, что Обамеянг прибыл в Барселону до согласования сделки.