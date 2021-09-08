Украина

В составе национальной команды он заменит травмированного Томаша Вацлика.

Вратарь Манчестер Юнайтед Матей Коварж довызван в состав сборной Чехии на предстоящий товарищеский поединок против Украины. Об этом сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Чехии.

В составе национальной команды 21-летний чех заменит Томаша Вацлика, который получил повреждение в минувшей встрече против Бельгии. Для Коваржа это дебютный вызов в сборную.

Ранее сообщалось, что сборная Украины провела предматчевую тренировку в Пльзени.

Напомним, матч Чехия — Украина состоится в среду, 8 сентября, в 21:45 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.