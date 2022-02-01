Англия

Мейсон Берстоу продолжит выступления в третьем английском дивизионе.

Челси и Чарльтон согласовали трансфер нападающего Мейсона Берстоу — сообщил официальный сайт "пенсионеров".

18-летний центрфорвард продолжит выступления за Чарльтон, но уже на правах аренды.

В нынешнем сезоне Берстоу провел 14 матчей и забил 6 мячей во всех турнирах в составе клуба из Лиги Один.

Ранее сообщалось, что Аспиликуэта потребовал у Челси трехлетний контракт.