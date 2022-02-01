Англия 01 февраля 2022, 16:55 Челси подписал нападающего Чарльтона Мейсон Берстоу продолжит выступления в третьем английском дивизионе. Мейсон Берстоу, фото ФК Челси. 01 февраля 2022, 16:55 Челси и Чарльтон согласовали трансфер нападающего Мейсона Берстоу — сообщил официальный сайт "пенсионеров". 18-летний центрфорвард продолжит выступления за Чарльтон, но уже на правах аренды. В нынешнем сезоне Берстоу провел 14 матчей и забил 6 мячей во всех турнирах в составе клуба из Лиги Один. Ранее сообщалось, что Аспиликуэта потребовал у Челси трехлетний контракт. Команды Чарльтон Челси Источники ФК Челси Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте