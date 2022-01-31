Испания

Француз может продолжить свою карьеру в АПЛ.

Нападающий Барселоны Усман Дембеле может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно и продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, все заинтересованные стороны готовы провести переговоры после полученного одобрения на потенциальный трансфер 24-летнего француза.

Также отмечается, что агент футболиста Мусса Сиссоко уже находится в Англии для диалога с руководством "синих".

Еще одно испанское издание ABC сообщает, что сделка практически завершена и Дембеле игрок Челси на 99 процентов. При этом соглашение между клубом и игроком будет рассчитано до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Дембеле провел 11 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.