Италия

Бразильский защитник "старой синьоры" может переехать в АПЛ.

Защитник туринского Ювентуса Алекс Сандро может продолжить свою карьеру в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в услугах 31-летнего бразильца заинтересован лондонский Челси, который ищет срочную замену для травмированного Бена Чилвелла.

Действующий контракт Алекса со "старой синьорой" рассчитан до лета 2023 года.

Ранее сообщалось, что Ювентус выставил Алекса Сандро на продажу.

В нынешнем сезоне Сандро провел 27 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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