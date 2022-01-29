Италия

Экс-нападающий не приветствует выбор новоиспеченного игрока Ювенутса.

Туринский Ювентус накануне завершил трансфер сербского нападающего Душана Влаховича из Фиорентины, попутно обновив рекорд стоимости зимнего перехода для футболиста в Серии A.

Очевидно, что многомиллионная сделка не могла пройти мимо внимания футбольной общественности, и далеко не все при этом оказались удовлетворены итоговым выбором экс-игрока "лилий".

Бывший профессиональный футболист Антонио Кассано причислил себя к тем, кто не разделил желание серба продолжать карьеру в Италии.

"По моему мнению, это — в корне неправильное решение. Для такого типа игрока, как мне кажется, ему понадобился бы промежуточный шаг, например, в таких командах, как Арсенал, Тоттенхэм или Севилье, которые недавно подписали Мартиаля.

Влахович может стать сильным игроком, но это рискованный шаг, потому что он должен показать больше, чем в Фиорентине.

У него будут некоторые трудности, в том числе из-за того, что Ювентус сейчас явно играет плохо. Кроме того, я не вижу, чтобы он хорошо сочетался с партнерами по новому клубу. Во всяком случае, я так вижу. Короче говоря, это рискованная инвестиция как для Ювентуса, так и для игрока", — выразил сомнения культовый исполнитель.

Напомним, что Кассано окончательно повесил бутсы на гвоздь осенью 2018 года.