Англия

Юный хавбек заключил новый договор с клубом.

Полузащитник Джеймс Макэйти продлил соглашение с Манчестер Сити, сообщает пресс-служба английского клуба.

Юный хавбек поставил подпись под новым контрактом с Сити до июня 2026 года.

Макэйти является воспитанником Ман Сити, дебютировав в первой команде в сентябре 2021 года. Всего в футболке "горожан" 19-летний игрок провел 3 поединка.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити также продлил контракт с защитником Жоау Канселу.