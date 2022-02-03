Англия

Француз восстановился после серьезной травмы.

Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба может принять участие в кубковом матче с Мидлсбро, сообщает пресс-служба английского клуба.

Погба полностью восстановился после травмы бедра и готов вернуться на поле. Француз находился в лазарете с ноября минувшего года.

"Поль будет частью команды. Возможно, он даже выйдет со стартовых минут", – заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер Ральф Рангник.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 13 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись семью ассистами.

Матч Манчестер Юнайтед – Мидлсбро в 1/16 финала Кубка Англии состоится на Олд Траффорд в пятницу, 4 февраля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.