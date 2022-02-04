Англия

Наставник "тигров" доволен формой бывшего игрока луганской Зари.

Главный тренер Халл Сити Шота Арвеладзе прокомментировал адаптацию новичка команды — нападающего Аллахьяра Сайядманеша, который в первой половине сезона выступал на правах аренды за луганскую Зарю.

"Я был удивлен тем, как он быстро смог адаптироваться. Его английский на хорошем уровне, и с первой тренировки он выглядел очень активным. У нас отличная команда и остальные ребята здорово приняли его. Я видел как он разговаривал с партнерами после тренировки — это здорово. Я собираюсь выпустить его на поле уже в предстоящем матче", — приводит слова Арвеладзе пресс-служба "тигров".

Напомним, Аллахьяр был арендован английском клубом у Фенербахче до конца нынешнего сезона. До этого иранец отыграл полтора года за луганскую Зарю.

Ближайший матч Халл Сити проведет против Престона в Чемпионшипе. Игра состоится завтра, 5 февраля, в 17:00 по киевскому времени. После 28 игр Халл Сити набрал 32 очка и занимает 18 место в турнирной таблице.