Англия

Наставник Челси высказался о графике своей команды.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель вновь высказал недовольство календарем топ-чемпионатов, который является по мнению наставника довольно плотным.

Немецкий специалист считает, что футбол не будет таким качественным, как того хотят болельщики при таком расписании.

"Футбол уходит, если уже не ушел, от качества к количеству. Публика хочет качественного футбола, но это становится невозможным — футболисты уставшие и не могут показывать свой максимум.

У нас за год 67 матчей — это требует огромных физических затрат. Невозможно оставаться свежим и показывать хорошую игру при такой нагрузке", — приводит слова Тухеля ESPN.

Клубный сезон возобновится для Челси игрой 1/16 Кубка Англии против Плимута, которая состоится в субботу, пятого февраля в 14:30 по киевскому времени.

Ранее АПЛ признала гол хавбека Челси Ковачича лучшим в январе.