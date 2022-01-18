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Наставник "синих" поделился своими эмоциями после получения награды.

Главный тренер лондонского Челси Томас Тухель высказался по поводу получения награды лучшему наставнику 2021 года от ФИФА.

"До этого момента у меня был довольно обычный день на тренировочной базе. Я только вернулся с тренировки, так как скоро у нас матч, а сейчас вы открыли конверт и назвали мое имя — и все стало сюрреалистичным, я шокирован. Чувствую себя немного неловко.

Мы заметно отстали от Манчестер Сити в АПЛ, но во всех остальных соревнованиях мы продолжаем преследовать свои цели и играть на максимально возможном уровне", — приводит слова Тухеля Football.London.

Напомним, под руководством 48-летнего немецкого специалиста "синие" стали победителями Лиги чемпионов в сезона-2020/21, после чего был завоеван Суперкубок УЕФА.

Ранее сообщалось, что Левандовски — лучший футболист года по версии FIFA The Best.