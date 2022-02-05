Англия

Наставник Мидлсбро высказался о победном поединке Кубка Англии в исполнении своей команды.

Манчестер Юнайтед не сумел преодолеть 1/16 финала Кубка Англии и барьер в лице Мидлсбро, уступив представителю Чемпионшипа в серии пенальти (1:1 7:8 по пен.).

Главный тренер "боро" Крис Уайлдер прокомментировал результат поединка, отметив командный дух своей команды.

"Мы в восторге от того, с каким удивлением и разочарованием соперник покидал поле — в этом и есть магия Кубка Англии. Мы сумели удержать свой счастливый билет и довести дело до серии пенальти — здесь уже тренер бессилен, но команда сделала все от себя зависящее.

Прекрасно, когда десять тысяч фанатов едут на выездную игру за сотни километров и покидают стадион в празднующем состоянии. Это бесценно.

Нет ничего лучше, чем обыграть МЮ в пятницу вечером на Олд Траффорд", — заключил Уайлдер для BBC.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Манчестер Юнайтед — Мидлсбро.