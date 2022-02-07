Англия

"Сороки" переманили специалиста из другого клуба АПЛ.

Ньюкасл определился с новым директором по футболу.

Им станет экс-директор Брайтона Дэн Эшфорт, который подпишет контракт до лета 2024 года, сообщает Николо Скира.

Таким образом, подтвердилась информация о том, что Ньюкасл назначит директора лишь по завершению зимнего трансферного окна. Напомним, трансферы совершались под руководством Ника Хаммонда — специалиста по трансфера и кризис-менеджера.

Ранее в стан "сорок" перешел тренер-аналитик из Ливерпуля.