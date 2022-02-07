Англия 07 февраля 2022, 13:40 Дэвид Уир стал техническим директором Брайтона Он сменил ушедшего в Ньюкасл Дэна Эшворта. Дэвид Уир, фото ФК Брайтон 07 февраля 2022, 13:40 Брайтон произвел кадровые перестановки в руководстве клуба — сообщил официальный сайт "чаек". Дэн Эшворт оставил пост технического директора клуба, а его место занял Дэвид Уир. 51-летний Уир выступал за Эвертон, Рейнджерс и сборную Шотландии. В качестве тренера работал в Шеффилд Уэнсдей и был ассистентом главного тренера в Брентфорде, Рейнджерс и Ноттингем Форест. Команды Брайтон Источники ФК Брайтон энд Хоув Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте