Брайтон произвел кадровые перестановки в руководстве клуба — сообщил официальный сайт "чаек".

Дэн Эшворт оставил пост технического директора клуба, а его место занял Дэвид Уир.

51-летний Уир выступал за Эвертон, Рейнджерс и сборную Шотландии.

В качестве тренера работал в Шеффилд Уэнсдей и был ассистентом главного тренера в Брентфорде, Рейнджерс и Ноттингем Форест.