Англия

Испанский специалист поделился мнением о недавнем инциденте.

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гварлиола прокомментировал поведение своих игроков, которых накануне заметили в состоянии алкогольного опьянения.

В сети появилось видео, в котором Джек Грилиш в сопровождении Кайла Уокера и Рияда Мареза еле держится на ногах и не смог попасть в ночной клуб.



"Я очень расстроен, что они не пригласили меня… Их оштрафуют, потому что они не пригласили меня", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Ранее сообщалось, что Ман Сити готов предложить пятилетние контракты Родри и Филу Фодену.