Испанский специалист поделился мнением о недавнем инциденте.
Пеп Гвардиола, Getty Images
08 февраля 2022, 20:35
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гварлиола прокомментировал поведение своих игроков, которых накануне заметили в состоянии алкогольного опьянения.
В сети появилось видео, в котором Джек Грилиш в сопровождении Кайла Уокера и Рияда Мареза еле держится на ногах и не смог попасть в ночной клуб.
"Я очень расстроен, что они не пригласили меня… Их оштрафуют, потому что они не пригласили меня", – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.
Ранее сообщалось, что Ман Сити готов предложить пятилетние контракты Родри и Филу Фодену.