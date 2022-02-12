Аргентинец выдвинул свои требования английскому клубу.
Маурисио Почеттино и Харри Кейн, Getty Images
12 февраля 2022, 09:31
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино хочет подписать Харри Кейна в Манчестер Юнайтед в случае назначения в английский клуб, сообщает издание The Telegraph.
Манчестер Юнайтед рассматривает Почеттино в качестве приоритетного варианта на должность главного тренера и ведет с ним переговоры. Аргентинец готов принять предложение "красных дьяволов" и хочет первым приобретением сделать Кейна, с которым он работал в Тоттенхэме.
Действующий контракт Кейна с Тоттенхэмом рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, ПСЖ уведомил Почеттино, что уволит его по окончании сезона.