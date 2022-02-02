Специалист будет искать новый клуб.
Почеттино, Gettty Images
02 февраля 2022, 09:58
Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уведомили, что он будет уволен по окончанию текущего сезона.
На данный момент боссы клуба занимаются поиском нового тренера, однако кредит доверия к аргентинцу исчерпан. Об этом сообщает журналист Адриен Греньер.
Его могли уволить зимой, однако отказ Зинедина Зидана принять клуб помешал это сделать.
Отметим, что на данный момент ПСЖ занимает первое место в Лиге 1 и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.
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