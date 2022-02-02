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Специалист будет искать новый клуб.

Главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино уведомили, что он будет уволен по окончанию текущего сезона.

На данный момент боссы клуба занимаются поиском нового тренера, однако кредит доверия к аргентинцу исчерпан. Об этом сообщает журналист Адриен Греньер.

Его могли уволить зимой, однако отказ Зинедина Зидана принять клуб помешал это сделать.

Отметим, что на данный момент ПСЖ занимает первое место в Лиге 1 и вышли в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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