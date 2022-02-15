Англия

Немецкий специалист прокомментировал ситуацию с игроком.

Главный тренер Манчестер Юнайтед Ральф Рангник выступил с защитой в адрес защитника Гарри Магуайра, который подвергся критике после матча с Саутгемптоном (1:1).

"Магуайр – наш капитан, я не вижу причин что-то менять. Он также должен развиваться и становиться лучше, как и другие наши игроки", – приводит слова Рангника пресс-служба клуба.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел 25 поединков в футболке "красных дьяволов", отличившись одним голом.

Ранее Рангник заявлял, что перед МЮ стоит задача занять четвертое место в АПЛ.