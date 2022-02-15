Англия

Кинан Аппиа-Форсон сезон-2022/23 проведет в составе "молотобойцев".

Руководство Вест Хэма приняло решение продлить контракт с одним из ключевых игроков молодежной команды — сообщил официальный сайт клуба.

Кинан Аппиа-Форсон подписал соглашение до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Кинан успел дебютировать за первую команду Вест Хэма в матче Лиги Европы против Динамо Загреб.

Ранее сообщалось, что Вест Хэм пытался подписать Дувана Сапату.