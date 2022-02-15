Англия 15 февраля 2022, 17:46 Вест Хэм продлил контракт с полузащитником Кинан Аппиа-Форсон сезон-2022/23 проведет в составе "молотобойцев". Кинан Аппиа-Форсон, фото ФК Вест Хэм 15 февраля 2022, 17:46 Руководство Вест Хэма приняло решение продлить контракт с одним из ключевых игроков молодежной команды — сообщил официальный сайт клуба. Кинан Аппиа-Форсон подписал соглашение до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон. Кинан успел дебютировать за первую команду Вест Хэма в матче Лиги Европы против Динамо Загреб. Ранее сообщалось, что Вест Хэм пытался подписать Дувана Сапату. Команды Вест Хэм Источники ФК Вест Хэм Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте