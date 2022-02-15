Английский нападающий готов сменить клубную прописку.
Харри Кейн и Маурисио Почеттино, getty images
15 февраля 2022, 18:29
Маурисио Почеттино уже в летнее трансферное окно может стать новым главным тренером Манчестер Юнайтед.
Как сообщает издание The Telegraph, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн хочет воссоединиться со своим бывшим наставником в стане "красных дьяволов".
Отметим, что текущий контракт Харри Кейна с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.
В текущем сезоне Кейн провел 22 поединка за свою команду во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами, а также отдав две результативные передачи.
Напомним, что сам Маурисио Почеттино также хочет заполучить английского форварда в свое распоряжение в Манчестер Юнайтед.