Англия

Английский нападающий готов сменить клубную прописку.

Маурисио Почеттино уже в летнее трансферное окно может стать новым главным тренером Манчестер Юнайтед.

Как сообщает издание The Telegraph, нападающий Тоттенхэма Харри Кейн хочет воссоединиться со своим бывшим наставником в стане "красных дьяволов".

Отметим, что текущий контракт Харри Кейна с лондонским клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне Кейн провел 22 поединка за свою команду во всех турнирах, отличившись девятью забитыми мячами, а также отдав две результативные передачи.

Напомним, что сам Маурисио Почеттино также хочет заполучить английского форварда в свое распоряжение в Манчестер Юнайтед.